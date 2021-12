Terribile incidente sull’autostrada Catania-Siracusa, in corrispondenza dello svincolo per Melilli. Nello schianto, che ha coinvolto sei automobili, è morto un uomo: sbalzato dall’auto è precipitato dal viadotto nella scarpata sottostante.

La tragedia si è consumata poco dopo le 8 di venerdì 31 dicembre 2021 in corrispondenza del km 20,100. Sul posto sono confluite diverse ambulanze del 118 i Vigili del Fuoco e la polizia stradale. Nelle campagne circostanti è atterrato anche l’elisoccorso.

Maxi incidente Catania-Siracusa: la dinamica

Nel maxi incidente anche altre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarli dalle lamiere contorte di alcune delle vetture che sono andate completamente distrutte.

L’autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni, nel tratto Augusta-Lentini, gli automobilisti sono costretti a percorrere la vecchia strada interna. Presente anche il personale dell’Anas.

La polizia stradale ha avviato i rilievi del caso per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Incidente Catania-Siracusa: la vittima è Stefano Amoruso

Si chiamava Stefano Amoruso, 50 anni, di Acireale, l’uomo deceduto nell’incidente. Tre le persone rimaste ferite in maniera non grave che si trovavano all’interno delle auto coinvolte nell’incidente. Quattro le autovetture che hanno creato il maxi tamponamento anche se in realtà sono in totale 8 i veicoli coinvolti che viaggiavano in direzione Siracusa.

Nel violento impatto Amoruso è stato sbalzato fuori dall’auto, che non è precipitata come era stato reso noto in un primo momento, ed è finito nelle campagne sotto il viadotto. Scena drammatica si è presentata ai vigili del fuoco con due auto accartocciate. Inutile l’intervento dell’elisoccorso.