Incidente sulla Fondovalle Tanaro, due auto si scontrano e prendono fuoco: un morto. Due tedeschi feriti

Due auto si scontrano e prendono fuoco. Un morto e due feriti gravi. Tutto è avvenuto oggi pomeriggio, venerdì 16 luglio, sulla Fondovalle Tanaro, fra Bastia Mondovì e Carrù (provinciale 23), in provincia di Cuneo.

Incidente sulla Fondovalle Tanaro, la vittima è un 52enne di Ceva

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Mondovì e Dogliani che hanno cercato di estrarre dalle lamiere una delle persone coinvolte. Il bilancio è di un morto e due feriti gravi. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti con il 118. La vittima, che viaggiava a bordo di una Mitsubischi, è Salvatore Serra, 52 anni, originario della Sardegna e residente a Ceva. A riportare il nome della vittima è La Stampa.

Le altre due persone coinvolte, che viaggiavano su una Volkswagen Polo, sono tedesche, sono state portate in elicottero all’ospedale di Mondovì ma non sarebbero in pericolo di vita.

Incidente sulla Fondovalle Tanaro, la strada chiusa al traffico

La strada – racconta unionemonregalese.it – è attualmente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto le ambulanze del 118, i Carabinieri, le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mondovì e i volontari di Dogliani con la Polizia locale di Carrù. L’impatto è avvenuto al km 16 della Provinciale 12, poco prima dell’ex Stazione carrucese, in località Reculata.