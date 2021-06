Drammatico incidente sulla Strada di grande comunicazione (SGC) Firenze-Pisa-Livorno. Una Ferrari F355 è uscita fuori strada finendo per schiantarsi contro il guardrail. L’uomo alla guida, un 55enne di Calcinaia in provincia di Pisa, è morto.

La tragedia si è consumata all’altezza di Navacchio, nella tarda serata di venerdì 4 giugno: erano da poco passate le 23. Inutile l’arrivo tempestivo dei soccorsi: per l’automobilista non c’era più nulla da fare. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul posto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza della vettura dopo aver estratto il corpo ormai senza vita del 55enne.

Incidente Ferrari Fi-Pi-Li, traffico rallentato

Le operazioni di rimozione sono durate alcune ore causando rallentamenti al traffico. Diversi appelli anche sui social invitavano gli automobilisti a non imboccare la superstrada se non in caso di necessità.

Sull’incidente indaga ora la Polizia a cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.