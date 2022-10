Drammatico incidente lungo la Superstrada 36 Lecco-Colico, che collega Milano alla Valtellina. Lo schianto frontale è costato la vita a due donne, madre e figlia di 56 e 27 anni, ferito un 47enne.

La tragedia si è consumata poco dopo le 17 di mercoledì 19 ottobre, all’altezza della galleria Dervio, in provincia di Lecco. Secondo i primi accertamenti una delle due auto viaggiava contromano.

Sul posto sono state inviate tutte le unità di pronto intervento a disposizione, tra le quali due ambulanze e due auto mediche più forze dell’ordine e Vigili del fuoco. Per le due donne, che viaggiavano sulla stessa auto, non c’è stato nulla da fare. In condizioni definite non gravi l’uomo che viaggiava sulla seconda vettura. L’uomo è ora ricoverato all’ospedale di Gravedona.

Incidente Superstrada 36, madre e figlia viaggiavano contromano

Le due vittime erano originarie del Senegal, ma residenti da tempo a Gallarate in provincia di Varese. Avevano 27 e 56 anni. In base ai primi accertamenti, sembra che la vettura con a bordo le due donne stesse viaggiando contromano.

Se confermato si tratterebbe dell’ennesimo caso di guida contromano lungo vari tratti della Superstrada 36, principale collegamento tra il Milanese e il Lecchese a sud e tra il Lecchese e la provincia di Sondrio a nord. La maggior parte di problemi di questo genere sono avvenuti proprio nel settore nord.

Gli investigatori sono al lavoro per recuperare e analizzare i filmati delle telecamere di sorveglianza.

