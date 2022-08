Incidente mortale lungo la Strada Statale 434 Transpolesana nel territorio di Isola Rizza (Verona). La tragedia si è consumata alle 7:30 di giovedì 25 agosto 2022: a perdere la vittima un uomo di 42 anni che falciava l’erba.

Secondo le prime informazioni si tratta di un operaio che stava curando l’erba di un’aiuola che divide la carreggiata sud della SS 434 dal distributore Eni. All’improvviso è stato travolto e trascinato per alcuni metri da un furgone, che ha sbandato finendo fuori strada e invadendo lo spazio verde.

Incidente Ss434, i soccorsi

Sul posto è accorso il personale del 118 con automedica ed ambulanza, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo, che ha abbattuto anche alcuni cartelli stradali.

Spetta ora ai carabinieri di Legnago, che si sono occupati dei rilievi del caso utili, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.