Drammatico incidente lungo la SS45bis Gardesana all’altezza di Mazzano, in provincia di Brescia. Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 13 di lunedì 14 febbraio 2022: un camion e un furgone si sono scontrati frontalmente.

Nell’impatto hanno perso la vita due uomini di 53 e 54 anni. Gravissime le condizioni anche del terzo uomo a bordo dello stesso veicolo: è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Civile, ha riportato un trauma al torace e al bacino.

Ferito anche l’autista del camion, di 54 anni, condotto alla Poliambulanza con un trauma cranico.

Incidente Mazzano, SS45bis chiusa

Ancora da accertare l’esatta dinamica dell’incidente, sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, la polizia stradale, l’automedica e i volontari del Prontosoccorso di Nuvolento.

La Strada Statale Gardesana è chiusa a Virle per chi viaggia in direzione di Salò e a Nuvolera per chi va verso Brescia.

A pochi km di distanza dal luogo del sinistro, 3 settimane fa, avevano perso la vita 5 giovani che viaggiavano sulla stessa auto tutti sprovvisti di patente.