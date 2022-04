Incidente sulla SS624 Sciacca – Palermo: scontro tra due auto, morta una donna di 65 anni

Incidente sulla Strada Statale 624 Sciacca-Palermo. Il bilancio è tragico: un morto e tre feriti. A scontrarsi nel pomeriggio di oggi, giovedì 28 aprile, alle porte di Sciacca (provincia di Agrigento), nei pressi della località Piana, sono state due auto: un’utilitaria e una Jeep Compass.

Incidente sulla Strada Statale 624 Sciacca-Palermo: muore donna di 64 anni

Nel violento impatto ha perso la vita una donna di 65 anni di Sciacca che viaggiava sul lato passeggero del Suv. I tre feriti sono un bimbo, sua mamma ed il conducente dell’altro mezzo. I tre sono originari di Santa Margherita Belice: sono stati trasferiti all’ospedale Giovanni Paolo II e le loro condizioni non sono gravi.

Incidente a Sciacca, le cause ancora in via di accertamento

Le cause dell’incidente sono ancora in via di accertamento. Sul posto i Carabinieri di Sciacca, il personale medico ed i Vigili del Fuoco. Il traffico è rallentato nel tratto interessato. L’Anas che ha inviato alcune squadre sul luogo dell’incidente per il ripristino della circolazione, spera di poter ripristinare una viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.