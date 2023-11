Incidente sulla statale 142 Biella-Borgomanero: morta una donna

Un incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 142 Biella-Borgomanero in territorio del comune di Cavallirio in provincia di Novara. La donna era a bordo di un’automobile che si è scontrata frontalmente con un’altra vettura all’altezza di una fonderia. Altri automobilisti hanno dato l’allarme e sul posto è intervenuto il 118, ma i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso del quarantenne. Ferite di media gravità per un uomo di 51 anni, trasportato all’ospedale di Borgomanero, che si trovava a bordo dell’altro veicolo coinvolto. Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri.