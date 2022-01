Incidente sulla Statale 89 a San Severo, morto ragazzo dopo schianto contro un olivo

Incidente mortale sulla Statale 89 tra San Severo e Apricena, in provincia di Foggia. Un ragazzo, a bordo di una Fiat Punto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un oliveto con l’auto che ha terminato la sua corsa contro un albero, perdendo la vita. La vittima aveva 19 anni. Sul posto, per i rilievi del sinistro, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

Tragedia sulla Statale 89: morto in incidente tra Apricena e San Severo

La tragedia è avvenuta verso le ore 13 alle porte di San Severo, sulla strada SS89 per Apricena. Un 19enne del posto, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada e scontrandosi violentemente contro un albero, un olivo. Il ragazzo è deceduto sul colpo.