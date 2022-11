Incidente sulla statale 93 a Potenza, morto un 35enne nello scontro tra la sua auto e un bus

Un uomo di 35 anni, di San Giorgio di Pietragalla, è morto in un incidente avvenuto sulla SS93 in prossimità dello svincolo per contrada Botte a Potenza. Due i mezzi coinvolti in uno scontro frontale: un autobus di linea e un’automobile. Ad avere la peggio gli occupanti dell’auto rimasti incastrati nel veicolo.

Incidente mortale a Potenza sulla Statale 93

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto dall’abitacolo la vittima e un’altra persona ferita. Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario del 118: inutili i soccorsi per il 35enne. Ferito in modo lieve uno dei passeggeri a bordo dell’autobus. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel frontale.

