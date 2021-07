Incidente sulla strada statale 288 “di Aidone” vicino Ramacca, scontro tra due auto: un morto

Un uomo ha perso la vita in un incidente lungo la strada statale 288 “di Aidone”, nei pressi di Ramacca (Catania). Secondo le prime ricostruzioni due auto si sono scontrate violentemente e nell’impatto una persona ha perso la vita.

Incidente sulla SS288 vicino Ramacca: un morto

Nello scontro frontale, avvenuto per cause in corso di accertamento, ha perso la vita il conducente di una Fiat Punto, mentre l’occupante dell’altro mezzo, una donna, è stata medicata sul posto dai sanitari del servizio 118. Non risultano coinvolte altre persone. Sul posto il personale dell’Anas, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Limitazioni al traffico sulla statale 288 Di Aidone

La viabilità sulla statale di Aidone è provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.