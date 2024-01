Incidente sulla strada statale 407 Basentana: morto 91enne

Un uomo di 91 anni è morto stamani in un incidente stradale avvenuto – per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine – sulla strada statale 407 Basentana, nei pressi di Pisticci (Matera), in un tratto senza spartitraffico centrale. Secondo quanto si è appreso, l’anziano, che era residente a Pisticci, era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata frontalmente con una Dacia Sandero, guidata da un giovane di 23 anni, rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Policoro (Matera). L’Anas ha disposto la chiusura temporanea della strada statale. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso e i Vigili del Fuoco.