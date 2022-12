Incidente mortale sulla tangenziale Est di Milano all’uscita per Vimercate. Un’auto, nella mattinata di oggi, sabato 3 dicembre, ha sbandato per poi schiantarsi contro la cuspide che divide la corsia principale dallo svincolo.

Incidente a Vimercate: auto contro la cuspide dello svincolo, muore 47enne

Il conducente è morto sul colpo mentre la moglie di 43 anni, che era seduta al suo fianco, è stata trasportata in gravi condizioni al San Gerardo di Monza. Il 47enne al volante di una Opel Astra Station Wagon, poco dopo mezzogiorno, mentre stava viaggiando in direzione Usmate, avrebbe perso il controllo della macchina. Per il violento impatto contro il guardrail, l’automobile è stata sventrata.

Code sulla tangenziale Est dopo l’incidente

Non ci sono altri mezzi coinvolti nello schianto. In mattinata, il tratto di Tangenziale Est è rimasto chiuso per consentire le indagini. Inevitabili le code e i disagi.

