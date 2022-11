Incidente sull’A12 Roma-Civitavecchia, camion travolge tre veicoli: due morti

Blitz dice

Umiltà è cosa buona, utile e saggia e necessaria. E ce n’è molto poca in giro. Viene cacciata, bandita, derisa. Ogni giorno, ogni minuto della nostra vita collettiva vede la caccia di sterminio all’umiltà. In tv, sui social, al bar, nel gergo in cui si esprime il sentir comune e diffuso da influencer di ogni […]