Incidente sull’Aurelia: frontale tra auto e furgone, morta una ragazza di 15 anni

È morta all’ospedale di Cisanello la studentessa di 15 anni residente a Cecina (Livorno) rimasta coinvolta insieme alla madre 45enne, anch’essa ricoverata in gravi condizioni, in un incidente stradale. L’incidente era avvenuto nella giornata di mercoledì 28 settembre a Castagneto Carducci, sull’Aurelia. La ragazza era apparsa subito molto grave e per questo trasferita d’urgenza a Cisanello dove era stata ricoverata in codice rosso. L’impatto tra l’auto condotta dalla madre della giovane e un furgoncino che proveniva in direzione opposta, la cui dinamica è ancora al vaglio di polizia municipale e carabinieri, è avvenuto poco prima delle 18.

