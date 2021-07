Incidente sulle Alpi Apuane: muore Alessio Amato di 33 anni: è precipitato nel canale di San Viano

Incidente sulle Alpi Apuane: un escursionista di 33 anni, Alessio Amato, è morto. L’uomo è precipitato a valle mentre si trovava su delle placche rocciose nella parte finale del canale di San Viano. Si tratta del tratto lucchese delle Alpi Apuane, sul Roccandagia.

Il soccorso alpino e speleologico toscano è riuscito a recuperare una ragazza che si trovava insieme all’escursionista morto. Era rimasta bloccata all’uscita del canale di San Viano.

Incidente sulle Alpi Apuane: escursionista precipita e muore

Da quanto spiegato sempre dal Sast, i due volevano raggiungere la vetta della Roccandagia ma avrebbero intrapreso una traccia che li avrebbea portati sulla destra orografica dell’uscita del canale, su un terreno molto impervio e ripido. “La squadra dei tecnici sta raggiungendo la ragazza da terra, su un terreno particolarmente infido. Le condizioni altalenanti del meteo non hanno ancora consentito l’intervento dell’elicottero”.

L’incidente è avvenuto nel territorio di Vagli di Sotto, in Alta Garfagnana. La squadra del Sast, si spiega, raggiunta e imbracata la donna, ha iniziato le manovre di calata e si proseguirà così fino al sentiero per poi confluire su Campocatino dove si sta dirigendo un’ambulanza.

Si pensava a un possibile intervento dell’elisoccorso Pegaso non appena le condizioni meteo lo avessero consentito, ma non è stato possibile. L’allarme ai soccorritori è scattato dopo le 13:30. L’impossibilità di far intervenire l’elisoccorso, per le condizioni meteo, e le condizioni del terreno definite “particolarmente infide”, non hanno agevolato i soccorsi.

E’ Alessio Amato l’escursionista molto sulle Alpi Apuane

E’ Alessio Amato, un 33enne della provicia di Pisa, l’escursionista morto dopo essere precipitato mentre si trovava nella parte finale del canale di San Viano, sul Roccandagia che fa parte delle Alpi Apuane.