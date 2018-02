ROMA – Ancora un drammatico incidente in Tangenziale Est a Roma. La tragedia si è consumata nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 febbraio, quando un’auto con a bordo tre ventenni si è schiantata prima contro il guardrail e poi contro un palo. Uno dei passeggeri è morto sul colpo, sbalzato fuori dall’abitacolo. Mentre il conducente e l’altro passeggero sono stati trasportati in ospedale in gravi condizione.

I tre viaggiavano di una Opel Agila in direzione Salaria-Stadio Olimpico. L’incidente è avvenuto intorno all’una di notte, all’altezza di via Tiburtina. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Cassia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente in cui non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Solo pochi giorni fa, era il 2 febbraio, un altro giovane di soli 21 anni, Francesco Maria Dorsa, aveva perso la vita sulla stessa strada. La Jaguar sulla quale viaggiava è uscita fuori strada impattando violentemente contro un albero all’altezza dell’uscita della via Salaria, sempre in direzione Olimpico. Ferito gravemente anche il conducente dell’auto.