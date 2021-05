Incidente Terranuova Bracciolini, morto un ragazzo di 21 anni. Tre i feriti

Un ragazzo di 21 anni è morto in un drammatico incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 29 maggio lungo la Sp5, in località Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo.

Sono in tutto quattro le persone rimaste coinvolte nell’impatto, tre ragazzi di 30, 23 e 21 anni e una donna di 32 anni, tutti residenti nel Valdarno. I feriti sono stati trasportati all’ospedale La Gruccia di Montevarchi.

Al momento sono ancora ignote le cause dell’incidente.

Incidente Terranuova Bracciolini, morto un ragazzo di 21 anni. I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli equipaggi di tre ambulanze Blsd (Misericordia Cavriglia, Valdambra e Montevarchi) e l’automedica del Valdarno.

Sulla provinciale, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri per i consueti rilievi di legge. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Incidente Terranuova Bracciolini, morto un ragazzo di 21 anni. Le prime ricostruzioni

Il racconto de La Nazione:

“Quattro i feriti uno dei quali, un ragazzo di 21 anni, è apparso subito in gravissime condizioni. Infatti è morto nella notte in ospedale. Gli altri tre, tutti ricoverati, sono un uomo di 30 anni, una di 23 e una donna di 21 anni. Inviati sul posto i mezzi di soccorso: l’automedica Valdarno e 3 ambulanze BLSD della Misericordia di Cavriglia, della Valdambra e di Montevarchi. Giunti poi i vigili del fuoco di Montevarchi per estrarre i feriti dagli abitacoli e i Carabinieri. In mattinata l’azienda sanitaria ha comunicato che il 21enne coinvolto nel tragico incidente, residente proprio nella frazione terranuovese della Penna, è deceduto nella notte in ospedale”.