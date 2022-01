Incidente stradale mortale a Torrechiara, in provincia di Parma. E’ successo lungo la strada Massese all’incrocio con strada della Badia la sera di sabato 15 gennaio. Nell’incidente sono morti tre ragazzi, Martina Karakach, Josef Venturini e Renat Tonu. Rispettivamente di 17, 18 e 21 anni.

Incidente Torrechiara: la prima vittima è Josef Venturini

Nello scontro tra due auto avvenuto intorno alle 19 ha perso la vita un ragazzo di 18 anni, Josef Venturini. Oltre al giovane nel sinistro erano rimasti gravemente feriti anche due suoi altri ragazzi che viaggiavano al suo fianco: un 20enne di origini moldave e una ragazza di 17 anni entrambi ricoverati in Rianimazione all’Ospedale Maggiore di Parma.

Ricoverata in Pronto Soccorso, con traumi non preoccupanti, la guidatrice al volante del veicolo che si è scontrato con l’auto dei tre ragazzi, una donna di Langhirano di 56 anni.

Dopo un giorno muore anche Martina Karakach

Dopo un giorno è salito a due vittime il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sabato sera a Torrechiara, paese della collina parmense. E’ infatti deceduta anche Martina Karakach, 17enne residente a Pilastro di Langhirano (Parma). Lo riporta la Gazzetta di Parma.

La ragazza era stata ricoverata nel reparto di rianimazione del Maggiore di Parma ma le ferite riportate nello scontro non le hanno dato scampo. I tre erano a bordo di una Mercedes che, per cause al vaglio dei carabinieri, si è scontrata con una Ford guidata da una donna di 56 anni, rimasta ferita in modo lieve.

Incidente Torrechiara, morto anche Renat Tonu

Dopo qualche ora è morto anche Renat Tonu, 21 anni.