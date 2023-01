Incidente tra auto in Salento: bambina di sei anni muore dopo un giorno in ospedale FOTO ANSA

E’ morta la bambina di sei anni rimasta gravemente ferita in uno scontro tra due auto avvenuto sulla statale 18, ad Omignano Scalo, in Salento. Le condizioni della piccola sono subito apparse molto gravi: rianimata dai medici del 118 intervenuti sul posto e trasferita all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Poi, per le sue critiche condizioni, è stata trasferita in elicottero a Napoli, ma è morta durante la notte. La bambina, originaria del Marocco, viaggiava insieme alla sua famiglia.

