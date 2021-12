Incidente mortale sul lungomare Poetto, tra Cagliari e Quartu Sant’Elena: la vittima è un sacerdote, don Alberto Pistolesi, per tutti don Albertino, di 43 anni.

La dinamica non è ancora del tutto chiara, sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Quartu, oltre a vigli del fuoco e un’ambulanza del 118.

Incidente Cagliari, la dinamica

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di mercoledì 1 dicembre, in via Lungo Saline, poco prima della rotatoria all’altezza della Bussola. Il sacerdote era alla guida di una Fiat Multipla: per cause non ancora accertate avrebbe perso il controllo dell’auto che, dopo una sbandata, è finita ad alta velocità contro un palo dell’illuminazione.

Don Albertino, l’addio di Sinnai

Don Alberto Pistolesi, 43 anni, era parroco a Sinnai, ma in passato era stato in servizio anche a Quartu poi alla chiesa del Santissimo Crocifisso a Genneruxi (Cagliari) per diversi anni con una parentesi di due anni a Senorbì.

Nel quartiere di Cagliari era considerato un vero e proprio pilastro, organizzava l’oratorio e tantissime iniziative per i ragazzi. La notizia della sua morte ha suscitato grande sconforto tra gli abitanti.