Incidente tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia ed Ovada, tredici chilometri di coda

Tredici chilometri di coda in seguito ad un incidente stradale avvenuto tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia ed Ovada. La coda si è generata in direzione di Gravellona.

Come riporta telecitynews24.it, Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, ci sarebbe stato un incidente stradale intorno alle 16.30 tra Rossiglione e Campo Ligure. Questo incidente avrebbe creato ritardi alla circolazione.

Come continua telecitynews24.it, sarebbero stati segnalati 13 km di coda tra il bivio per la A10 Genova-Ventimiglia ed Ovada in direzione di Gravellona e 11 km di coda in carreggiata sud verso Genova tra il bivio per la Diramazione Predosa-Bettole e Masone. Sul posto sarebbe presente il personale di Autostrade per l’Italia, per segnalare la coda.