Incidente tra Mirano e Dolo sulla A57-Tangenziale di Mestre: grave un bambino di 5 anni

Un bambino di nazionalità tedesca, di 5 anni, è morto nella notte all’ospedale pediatrico di Padova, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo un incidente avvenuto venerdì sera, intorno alle ore 20.30, lungo la Tangenziale di Mestre A57, tra il casello Mirano-Dolo e la connessione all’A4, verso Padova. Si è trattato di un tamponamento tra due autovetture.

Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche la sorellina del bambino, anche lei trasportata a Padova, e anche un adulto ma in maniera più lieve.

L’incidente è avvenuto tra il casello di Mirano-Dolo, in provincia di Venezia

L’incidente è avvenuto, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra il casello di Mirano-Dolo, in provincia di Venezia, e il bivio con la A4. Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti e stanno operando i Vigili del Fuoco, il Suem-118, il Soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete in servizio di assistenza e presegnalazione, coordinato dal Centro Operativo di Mestre.

