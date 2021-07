Incidente tra moto e auto tra Foligno e Montefalco: morto 48enne del posto

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente in moto sulla strada provinciale che collega Montefalco a Foligno, in provincia di Perugia. La vittima viaggiava in direzione Montefalco quando è entrato in collisione con una Peugeot 206 condotta da un uomo di 71 anni. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti.

Incidente mortale tra Foligno e Montefalco

Secondo i primi rilievi compiuti dai militari i due mezzi viaggiavano nella stessa direzione e all’origine dello scontro ci sarebbe un tentativo di sorpasso del 48enne avvenuto nel momento in cui il conducente dell’utilitaria svoltava. L’impatto è stato particolarmente violento con la vittima, residente a Montefalco, che è caduta sull’asfalto e ha perso la vita sul colpo.

Inutile si è purtroppo rilevata la corsa in ambulanza dei sanitari del 118 che in carreggiata non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri hanno proceduto al sequestro di entrambi i mezzi, mentre la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria.