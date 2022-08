Scontro frontale con due morti e tre feriti, di cui uno grave. E’ avvenuto sulla strada provinciale 230, nella zona di Regione Serra, nel comune di Terzo (Alessandria), in direzione di Castel Boglione (Asti).

Incidente tra Terzo e Castel Bloglione: due morti e due feriti

Le vittime sono un 16enne e un 18enne di Nizza Monferrato che viaggiavano, con altri due amici concittadini, su una Fiat Punto che si è scontrata con una Volkswagen guidata da un 46enne di Mombercelli (Asti), Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della vicina Acqui Terme, i volontari di Canelli (Asti) e i Carabinieri.

Dinamica del frontale da accertare

Da accertare con cause ed esatta dinamica dell’incidente. Il 18enne è stato trasportato all’ospedale civile di Alessandria in gravi condizioni. Un’altra persona è stata trasportata al nosocomio di Acqui Terme in condizioni non gravi, in codice giallo.