Consip, puzza grosso di bruciato il fumo anti Renzi. Ma tutti a naso turato

Consip, puzza grosso di bruciato il fumo anti Renzi, anti Renzi Tiziano e Matteo, padre e figlio. Puzza di bruciato sempre più grosso dopo che un magistrato della Procura di Roma ha sospeso per almeno un anno dal servizio due ufficiali dei Carabinieri che lavoravano-costruivano (?) indagini. E dopo che gli stessi due ufficiali sono finiti sotto inchiesta niente meno che per depistaggio, oltre che per falso.