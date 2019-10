BOLZANO – “Cara, sono in auto ma mi sento male”. Così Germano Calzavara, 53 anni originario di Mestre, ha detto al telefono alla moglie, prima di finire fuori strada e ribaltarsi con l’auto.

Il drammatico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì a Valdaora, in Val Pusteria. L’uomo, alla guida di una Mercedes Classe E, è andato a finire in un prato a bordo strada nei pressi dell’hotel Dolomiti, ribaltandosi più volte. Era al telefono con la moglie quando ha iniziato ad accusare un malore. A chiamare i soccorsi è stata proprio lei che ha ascoltato in diretta la tragedia compiersi al telefono.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza oltre al soccorso alpino ed ai vigili del fuoco volontari. Ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Germano Calzavara lavorava come rappresentante di commercio e viveva a Favaro Veneto (Venezia). Oltre alla moglie lascia due figli.

Fonte: Il Gazzettino