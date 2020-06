MONZA – Una ragazza di 25 anni è stata travolta e uccisa da un’auto in un incidente a Verano Brianza, in provincia di Monza, poco dopo la mezzanotte del 3 giugno.

La giovane stava attraversando la strada in via Comasina, quando è stata travolta e sbalzata di alcuni metri.

Le ferite sono state gravissime e la ragazza è morta sul colpo.

All’arrivo dei sanitari del 118, per la giovane non c’era più nulla da fare.

Incidente Verano Brianza, la ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava attraversando la strada poco dopo la mezzanotte di mercoledì 3 giugno quando l’auto l’ha investita.

Alcune persone che hanno assistito all’incidente a Verano Brianza hanno dato l’allarme e hanno tentato di rianimarla.

All’arrivo del 118, la ragazza di appena 25 anni era già morta e i paramedici hanno trasportato il corpo in ospedale.

Incidente, conducente sottoposto ad alcoltest

Il conducente della vettura che ha investito la donna, un uomo di 32 anni, è stato sottoposto ad alcol test dai carabinieri.

I militari hanno anche eseguito i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

Milano, 12enne in bicicletta investito

Solo poche ore prima del tragico incidente di Verano Brianza, un ragazzino di 2 anni era stato investito a Milano mentre andava in bici.

L’incidente è avvenuto nel quartiere Vigentino e il ragazzino è finito contro il parabrezza dell’auto, riportando un trauma cranico.

Il bimbo è stato ricoverato all’ospedale Niguarda in serie condizioni, ma non è in pericolo di vita. (Fonte: FanPage)