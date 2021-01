Incidente via Aurelia, tir dei rifiuti perde cassone e schiaccia furgone: 40enne ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente tra un tir con rifiuti e un furgone sull’Aurelia, a Roma.

Un uomo di 40 anni, raccontano le cronache, è rimasto ferito questa mattina, venerdì 29 gennaio, in un incidente avvenuto sulla via Aurelia, al chilometro 14, nei pressi dell’uscita di Malagrotta, direzione Roma.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un autoarticolato con un container carico di immondizia e un furgone guidato dal 40enne. Quarantenne che è rimasto incastrato tra le lamiere.

Incidente sull’Aurelia, una prima ricostruzione

Racconta Roma Today:

“Secondo quanto ricostruito dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per i rilievi del sinistro, il mezzo pesante per il trasporto dei rifiuti stava percorrendo la via Aurelia quando, in un tratto in salita della Strada Statale 1, ha perso il pesante cassone che trasportava nel rimorchio del camion. Dietro di lui viaggiava un furgone, un Citroen Jumper, con il conducente che nulla ha potuto per evitare di essere schiacciato dal cassone perso dal tir che lo precedeva”.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri, dopo l’allarme lanciato intorno alle 9.30, che hanno faticato non poco per estrarre il ferito dal furgone contorto grazie all’utilizzo della centralina oleodinamica da taglio.

L’uomo è poi stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasportato con l’elisoccorso al policlinico Gemelli. Sul posto anche i vigli del fuoco di Monte Mario, l’autogru del distaccamento la Rustica, la squadra Usar, Vigili urbani e Carabinieri.