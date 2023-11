Incidente vicino a Madrid, morta studentessa 17enne bresciana

Una studentessa bresciana di 17 anni, Guia Moretti, è morta in un incidente avvenuto a Madrid dove la giovane stava affrontando l’anno scolastico all’estero. Secondo il quotidiano BresciaOggi che ne dà notizia, la giovane, che frequentava il liceo Bagatta di Desenzano, era nell’auto della famiglia che la ospitava a Madrid e anche la coppia, di 56 e 57 anni, è morta nello schianto.

Studentessa bresciana morta a Madrid

Un’esperienza di vita e di studio che purtroppo si è trasformata in una tragedia. Nell’incidente stradale, che risale a sabato, oltre a lei hanno perso la vita anche i due genitori della famiglia ospitante, ma il bilancio potrebbe non essere definitivo. Un’altra passeggera è in gravi condizioni.

La dinamica dell’incidente

La famiglia spagnola e la loro ospite italiana mentre stavano percorrendo sulla loro automobile di famiglia una strada in direzione Madrid hanno impattato contro un altro veicolo. Lo schianto è stato devastante, i soccorritori accorsi immediatamente sul posto si sono resi subito conto della gravità e hanno fatto di tutto per cercare di salvare loro la vita, ma nulla hanno potuto nei confronti dei più gravi.

Sulla dinamica dell’incidente sono ancora al lavoro le autorità spagnole che dovranno stabilire con esattezza, anche ma non solo, la velocità con cui viaggiavano le automobili.