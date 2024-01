Incidente vicino Torino: donna morta sul colpo, ferita una bambina

Incidente multiplo ieri sera, martedì 16 gennaio 2024, sul raccordo stradale che porta a San Raffaele Cimena sul ponte tra Volpiano e San Raffaele. Una donna è morta in uno scontro che ha coinvolto più veicoli. L’incidente è accaduto intorno alle 23.

La donna viaggiava a bordo di una Fiat Sitlo che era guidata dal compagno, anche lui di San Raffaele Cimena. Lui è stato trovato positivo all’alcool test. Ci sono anche altre persone coinvolte: una donna con la figlia di quattro anni e una ragazza di Caluso. La bambina di 4 anni è stata trasportata in urgenza all’ospedale Regina Margherita di Torino. La piccola non è in condizioni gravi. È ricoverata in osservazione in Chirurgia per l’alta dinamica dell’incidente. Non risulta avere fratture e non sembra avere lesioni importanti. La prognosi è di 20 giorni.

