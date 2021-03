Incidente Vignola, pedone travolto e ucciso lungo la Provinciale 569 da un’auto finita fuori strada. Il tragico evento sarebbe avvenuto alle ore 7.00 del 2 marzo 2021. Sono ancora ignote le cause che avrebbero portato l’auto fuori strada.

Il pedone sarebbe stato investito mentre si trovava ai bordi della via. L’auto sarebbe uscita fuori strada all’improvviso e lo avrebbe travolto in maniera fatale. Il pedone non avrebbe avuto il tempo nemmeno di reagire a questo tragico imprevisto.

Incidente Vignola, pedone travolto e ucciso da una Fiat Punto

Stando alla ricostruzione dei fatti di modenatoday.it, il pedone sarebbe stato travolto, e quindi ucciso, da un’auto modello Fiat Punto. La vettura avrebbe transitato lungo la Strada Provinciale 569 prima dell’incidente che è costato la vita allo sfortunato pedone.

Sempre stando alla ricostruzione di modenatoday.it, il tragico evento si sarebbe verificato alle 7 del mattino. Il fatto sarebbe avvenuto nella zona artigianale di Vignola, all’altezza dell’edificio dove è localizzata la sede della ditta Menabue carrelli elevatori.

Incidente Vignola, pedone travolto e ucciso da un’auto uscita fuori strada: era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi

Nel luogo dell’incidente, sarebbe intervenuto con tempestività il 118 con ambulanza e auto medica. Nello stesso istante, sarebbe stato richiesto anche l’arrivo dell’elisoccorso di Bologna. Ma purtroppo il pedone sarebbe morto poco dopo l’impatto con la vettura.

Stando alla ricostruzione di modenatoday.it, il pedone morto in seguito all’impatto con la vettura, sarebbe un uomo di 51 anni residente in zona. Invece il conducente della Fiat Punto uscita fuori strada sarebbe un uomo di 20 anni sul quale non si hanno altre informazioni.

Il conducente della vettura è ancora vivo e sarebbe stato trasportato nell’ospedale di Bologna per accertamenti medici. Non sarebbe ancora chiare le dinamiche dell’incidente e sul fatto starebbero indagando i carabinieri locali.