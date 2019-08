TRIESTE – Terrificante incidente a Visogliano, in provincia di Trieste. Lo scontro frontale è avvenuto poco dopo le 17 di martedì 27 agosto 2019, lungo la strada provinciale 32. Una mamma di 47 anni, Solidea Savi, è morta sul colpo.

La donna, residente a Malchina, poco distante dal luogo dello schianto, era alla guida di una Fiat 600, quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un Suv proveniente dalla direzione opposta. Per lei non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno tentato una disperata rianimazione sul posto ma la donna è deceduta per via dei gravi traumi riportati.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i Vigili del fuoco di Opicina, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Solidea Savi lascia due figli.

Fonte: Il Piccolo