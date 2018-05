UDINE – Un incidente che ha coinvolto sei auto nella galleria Spartiacque al confine tra l’Austria e Tarvisio sud ha provocato diversi chilometri di coda sull’autostrada A23 Udine-Tarvisio.[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il tratto tra Udine sud e Palmanova è stato temporaneamente chiuso per far defluire il traffico particolarmente intenso per via dei turisti in arrivo in occasione della festività religiosa del Corpus Domini.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici, il personale di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano nove chilometri di coda, anche per gli elevati volumi di traffico provenienti dall’Austria in occasione della festività religiosa del Corpus Domini.

Aumenti dei flussi di veicoli si registrano anche sulla rete di competenza di Autovie Venete, sempre sulla A23 nel tratto in direzione bivio A4; per far defluire più velocemente il traffico è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Udine sud e Palmanova e istituita l’uscita obbligatoria a Udine sud per chi proviene da Tarvisio ed è diretto verso la A4. Chiusa anche l’entrata di Udine sud in direzione bivio A4.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità saranno diramati tramite: i collegamenti “My Way” in onda sul canale 501 Sky Meteo24 e su Sky TG24 (canali 100 e 500 di Sky e canale 50 del Digitale Terrestre); sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD; sul sito www.autostrade.it; su RTL 102.5; su Isoradio 103.3 FM; attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in Area di Servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.