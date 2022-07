Incidente con il trattore, 2 morti in poche ore: un schiacciato e uno finito in un torrente

Incidenti con il trattore, 2 morti in poche ore: un schiacciato e uno finito in un torrente FOTO ANSA

Due persone morte nel giro di poche ore a causa di due incidenti avuti cin il trattore: uno a Città della Pieve, schiacciato dal mezzo. L’altro in Alto Adige, finito in un torrente dopo aver perso il controllo del trattore.

L’incidente con il trattore a Città della Pieve

Una persona della quale non conosce ancora l’identità è morta stamani in seguito al ribaltamento di un trattore nella zona di Città della Pieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incidente. L’uomo morto per il ribaltamento del trattore aveva 74 anni. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco stava andando a raccogliere della legna. Gli accertamenti su quanto successo sono ancora in corso.

L’incidente con il trattore in Alto Adige

Poco dopo un contadino è morto a Lutago, in Alto Adige, finendo con il suo trattore in un torrente. Il mezzo agricolo, che stava percorrendo una strada forestale, per cause ancora da chiarire, è finito in un burrone, terminando la sua corsa nel vicino torrente. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori l’uomo è deceduto sul posto. All’intervento hanno partecipato i vigili del fuoco di Cadipietra, la Croce bianca, l’elisoccorso, il soccorso alpino e le forze dell’ordine.