Un operaio di una ditta di traslochi, 70enne, è morto oggi a Padova, schiacciato dalla caduta di un pesante portone d’ingresso del palazzo nel quale stava lavorando con i colleghi, in Corso del Popolo, poco distante dalla stazione ferroviaria.

Operaio traslochi muore schiacciato dal portone

Per l’uomo non c’è stato scampo: troppo gravi le lesioni da schiacciamento riportate nell’incidente. Nonostante il pronto intervento, i sanitari del Suem non hanno potuto che costatarne il decesso. Le cause dell’incidente mortale sono ora al vaglio dei carabinieri e della polizia locale.

Giardiniere cade da balcone, gravissimo

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato a Porto Cesareo, in località Punta Prosciutto, nel Leccese. Un giardiniere di 38 anni, originario di Avetrana (Taranto), dipendente di una impresa agricola, è caduto dal terrazzino di un’abitazione di via Zaccaria.

L’uomo, a quanto si è appreso, ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. E’ stato trasportato in codice rosso con un’ambulanza del 118 all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Porto Cesareo e il personale dello Spesal-Asl per stabilire la dinamica e verificare il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.