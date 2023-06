Nel secondo fine settimana di giugno l’Osservatorio Asaps, Associazione sostenitori Polstrada, ha registrato 26 decessi sulle strade italiane, contro i 19 del weekend precedente. Nelle 72 ore tra il 9 e l’11 sono stati 12 gli automobilisti deceduti, 5 motociclisti, 4 ciclisti, 2 pedoni, 2 conducenti di furgone e un conducente di camper.

Incidenti stradali, ultimo week end 26 morti

Tre gli incidenti plurimortali, in cui hanno perso la vita sette persone. Nessun incidente mortale è avvenuto in autostrada, 15 quelli sulle strade extraurbane principali. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di otto incidenti fatali.

Fra le 26 vittime, undici avevano meno di 35 anni: la vittima più anziana una donna di 76 anni, quella più giovane un ragazzino di 12. Sono state otto le vittime in Veneto, 5 in Sicilia, 3 in Lazio e in Puglia, una in Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Basilicata e Calabria.