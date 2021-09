Incidenti sul lavoro, altri tre operai morti: uno a Roma, due in Puglia. Draghi: "Una strage continua"

Dopo i sei di martedì, altri quattro operai sono morti sul lavoro. A Roma un operaio ha perso la vita precipitando da un’impalcatura in un cantiere. E’ accaduto in viale America all’Eur. Sembra che il 47enne sia caduto dall’undicesimo piano. Inutili i soccorsi.

Altri due incidenti sul lavoro in Puglia, con una vittima nel Foggiano e una nel Brindisino. Un altro incidente in Alto Adige dove un uomo è rimasto schiacciato sotto un trattore che si è rovesciato.

Articolo aggiornato alle 18:04

L’operaio morto sulla A14, nel foggiano

Nel tratto autostradale tra Poggio Imperiale (Foggia) e San Severo della A14 Bologna-Taranto, in direzione di Bari c’è stato un drammatico incidente. Poco prima delle 8 un addetto di una ditta esterna è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante durante la fase di installazione di un cantiere “correttamente presegnalato”.

Il muratore morto nel brindisino

Un muratore di 42 anni, Benito Branca, è morto mentre stava ristrutturando una palazzina a Mesagne, in provincia di Brindisi. L’uomo si trovava sul marciapiedi, quando sono crollati l’impalcatura, il balcone e parte del solaio le cui macerie lo hanno schiacciato. In pochi istanti si è creato un cumulo di detriti. I presenti hanno iniziato a scavare a mani nude, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare.

L’incidente in Alto Adige

Infortunio mortale sul lavoro anche a Rifiano (Bolzano), in Val Passiria, nei pressi della zona sportiva. Un uomo è rimasto schiacciato sotto un trattore che si è rovesciato. Sul posto, oltre a carabinieri e vigili del fuoco, sono intervenuti un’ambulanza ed il medico d’emergenza, ma le manovre di rianimazione non hanno avuto successo.

Le parole del premier Draghi

“Vorrei esprimere il più sentito cordoglio del governo, mio, per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l’ambiente psicologico ed economico del Paese. La più sentita vicinanza ai familiari e ai loro cari”. Lo ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa, leggendo i nomi delle vittime. “Assume sempre di più i contorni di una strage che continua ogni giorno”.

Il premier ha annunciato “provvedimenti immediati” a tutela dei lavoratori stabilendo “pene più severe e immediate: affronteremo i nodi irrisolti”.