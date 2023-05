Incidente mortale sul lavoro nelle attività di un’azienda agricola del Fiorentino, nel territorio di Barberino Val d’Elsa, sulla collina di Monsanto. Vittima, un operaio di 55 anni che, secondo ricostruzioni, ha perso la vita mentre manovrava un mezzo da lavoro che, per cause da definire, è precipitato provocando la sua morte. Sul posto sono stati fatti convergere i soccorsi del 118, compreso un velivolo dell’elisoccorso, ma non è stato possibile salvare il lavoratore. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, quindi i carabinieri e i tecnici del Dipartimento di prevenzione della Asl per ricostruire il contesto e la dinamica in cui si è determinato l’incidente.

