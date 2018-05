MODENA – Mentre è incinta al quarto mese di gravidanza scopre di avere un nodulo al seno sinistro. I medici la visitano e le danno la triste diagnosi: carcinoma mammario in entrambi i seni. Come già accaduto in situazioni simili, i medici decidono a questo punto di sottoporla ad una terapia blanda prima di operarla.

I medici optano poi per una nascita prematura del figlio prima di sottoporre di nuovo la donna alla terapia. Dopo un periodo di degenza per lei e il piccolo, mamma e neonato ora stano bene e son potuti finalmente tornare a casa. È quanto è successo al Policlinico di Modena, dove si è arrivati al lieto fine grazie al lavoro di equipe dei medici della Breast Unit con i colleghi di Ostetricia e Ginecologia.

Il parto cesareo è stato praticato alla 34esima settimana di gravidanza. Il piccolo, nato all’ottavo mese e con solo 2.400 grammi di peso, è stato sottoposto alle cure del caso nel reparto di Neonatologia e dopo un breve soggiorno è potuto ritornare a casa con la mamma.

“Abbiamo deciso di trattare la paziente per circa 12 settimane con un particolare protocollo chemioterapico studiato proprio per minimizzare i rischi di danni al nascituro” ha spiegato la dottoressa Laura Cortesi, oncologa della Breast Unit, aggiungendo: “Abbiamo ridotto la dimensione dei due noduli in modo da ottimizzare l’effetto dell’intervento chirurgico. In parallelo la paziente è stata costantemente monitorata con visite ed ecografie, mentre abbiamo riservato la seconda parte della terapia, dannosa per il feto, al periodo post-partum”.