RIMINI – Lussazione ad una spalla, costole incrinate, radio fratturato e quaranta giorni di prognosi. E’ questo il bilancio per un 50enne riminese dopo una seduta sadomaso prenotata via web mentre si trovava in trasferta di lavoro nel Nord Italia.

L’uomo, riporta Rimini Today, era arrivato in una città del Nord Italia per affari e la sera era finito su un sito di incontri dove ha contattato una mistress. Una scelta rivelatasi fatale. La vittima, infatti, ha raccontato di essere nuovo a quel tipo di esperienze e di aver provato per semplice curiosità. Dopo aver pagato 300 euro, la dominatrice, insensibile alle urla e lamentele del cliente, ha sfoderato il suo catalogo completo delle perversioni superando i limiti della sopportazione.

Una volta uscito dalla casa della dominatrice, l’uomo si è sentito male per le lesioni riportate ed ha allertato il 118. Arrivato al pronto soccorso, il personale medico ha chiamato le forze dell’ordine pensando che il 52enne fosse stato aggredito. L’uomo però, davanti alla Polizia, ha dovuto raccontare la reale versione dei fatti e, vista la gravità delle lesioni riportate, la denuncia è partita d’ufficio e la dominatrice, una 40enne dell’Esa, si è ritrovata rinviata a giudizio.

La difesa della donna ha sempre sostenuto che la colpa è stata del cliente che, nonostante tutto, non avrebbe mai utilizzato la “parola di sicurezza” per interrompere la seduta. La mistress ora rischia fino a 7 anni di reclusione. (fonte RIMINI TODAY)