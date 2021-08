Incornato da un toro in una cascina di Trinità (Cuneo): grave allevatore di 61 anni / Foto repertorio Ansa

Incornato da un toro mentre cercava di caricarlo su un mezzo agricolo. Accade in una cascina di Trinità, in provincia di Cuneo, dove un allevatore di 61 anni ha avuto la peggio con il suo animale.

L’incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 20 agosto. Il 61enne è rimasto gravemente ferito ma la sua vita non sarebbe in pericolo. I sanitari del 118, accorsi sul posto, lo hanno stabilizzato e portato all’ospedale di Cuneo, dove è tutt’ora ricoverato. La prognosi è riservata.

Giacomo Lino Curti incornato dal toro a 71 anni

Non è la prima volta che accadono incidenti di questo tipo. Lo scorso aprile, sempre in provincia di Cuneo, un allevatore di 71 anni ha perso la vita in una circostanza simile.

Si chiamava Giacomo “Lino” Curti ed è stato incornato al torace e sbattuto a terra da un toro mentre richiamava la sua mandria.

Nell’incidente è rimasto ferito anche il figlio Gianni intervenuto per cercare di salvare il padre dalla furia dell’animale,

Maria Caterina Marinella Agù uccisa a 60 anni dal toro

Non è andata bene anche a Maria Caterina “Marinella” Agù, di 60 anni, incornata da uno dei suoi tori a Bagnolo Piemonte, dove gestiva una cascina insieme al compagno.

L’incidente è avvenuto a metà luglio, proprio sotto gli occhi del compagno. La donna stava riportando il toro in stalla quando all’improvviso le si è rivoltato contro incornandola.