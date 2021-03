Infermiera con la proposta di matrimonio sul camice: “Lorenzo vuoi sposarmi”. In realtà è uno scherzo da parte dei colleghi

Ha fatto il giro del web la foto dell’infermiera Covid con la proposta di matrimonio scritta sul camice: “Lorenzo vuoi sposarmi”. Lei è Chiara, dell’Asst Valle Olona, che in questi giorni è impegnata con una equipe nella vaccinazione di massa a Viggiù (Varese).

“Non credevo di provocare tutto questo interesse – ha spiegato – doveva essere solo una cosa simpatica tra me e i miei colleghi, ma sono comunque contenta. Spero che tutto questo venga letto come un messaggio di speranza”.

La proposta di matrimonio sul camice, uno scherzo dei colleghi

In realtà si è trattato di uno scherzo dei colleghi, una finta proposta di matrimonio scritta sul camice dell’infermiera. Al momento di scriverci sopra i propri nomi, i colleghi infatti sul suo camice hanno scritto la frase “Lorenzo vuoi sposarmi?”, con tanto di cuoricino. “Con Lorenzo ci conosciamo da anni, scuola, laurea insieme, anche lui assistente sanitario, assunti quasi contemporaneamente, anche se non lavoriamo insieme – ha raccontato Chiara che ha 23 anni e vive a Cislago (Varese) – Io sono sempre stata innamorata di lui, ma lui si è accorto davvero di me solo da pochi mesi e ora pensiamo al matrimonio”.

Uno scherzo ma i due vogliono sposarsi davvero

Il loro matrimonio non è un progetto immediato ovviamente (“siamo ancora troppi giovani”), ma lei ne parla continuamente con entusiasmo anche sul lavoro e per questo i suoi colleghi hanno deciso di fare quella cosa simpatica. “Lorenzo si è messo a ridere – ha detto Chiara – tanto lo sa che prima o poi è quello che faremo, non riesco a immaginare la mia vita con nessun altro vicino”.