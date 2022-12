Infermiere palpeggiava le pazienti sedate, arrestato per violenza sessuale aggravata (foto Ansa)

Un infermiere di 39 anni in servizio all’ospedale di Cittadella in provincia di Padova è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale aggravata e plurima. Il provvedimento scaturisce da un’indagine nata nel maggio scorso, quando una donna ha denunciato che, mentre era ricoverata all’ospedale di Cittadella e sottoposta a trattamento con farmaci, era stata palpeggiata in più occasioni da un infermerie.

Infermiere palpeggiava le pazienti sedate

I militari hanno quindi accertato che episodi simili erano occorsi ad almeno altre tre fin dal giugno 2021. E sono arrivati alla conclusione che il presunto responsabile delle molestie era lo stesso operatore sanitario. Il Gip del Tribunale di Padova, su richiesta della Procura della Repubblica, ha quindi emesso l’ordinanza che è stata eseguita all’interno dell’ospedale. L’uomo è recluso nella Casa circondariale di Padova.

Avviato il procedimento disciplinare

In una nota, il direttore generale dell’Ulss 6 Euganea, Paolo Fortuna, esprime “la massima fiducia nel lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, che ringrazio. L’Azienda sanitaria aveva già attivato il procedimento disciplinare e segnalato i fatti all’autorità giudiziaria. Nei confronti dell’interessato erano stati adottati i provvedimenti previsti dal contratto nazionale di lavoro: sospensione cautelare in attesa delle attività istruttorie da parte della magistratura, con successiva assegnazione ad altra unità operativa, non a contatto con il pubblico”.

Forse dovresti anche sapere che…