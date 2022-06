Contratti settore sanitario e infermieri. Aumenti nel nuovo contratto che partono da 50 euro al mese fino ad arrivare a 170 euro. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera citato da SkyTg24, la firma del nuovo contratto potrebbe arrivare entro fine mese. A dirlo è il presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Antonio Naddeo.

L’atto di indirizzo aggiuntivo delle Regioni è arrivato sul tavolo e prevede le risorse che sono necessarie per mandare avanti la contrattazione. La trattativa mira ad una bozza di accordo contente le cifre di aumento di stipendio per i diversi comparti della sanità, cifre reali e definitive.

Infermieri, aumento stipendio di 170 euro grazie ad un’indennità specifica

Gli incrementi della retribuzione tabellare vanno da 50,50 euro lordi al mese per profili più bassi, fino a 98,10 euro per i professionisti. Tra questi rientrano anche gli infermieri. Questi ultimi, secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2022, riceveranno anche un’ulteriore indennità di specificità infermieristica che, per i profili più elevati arriverà fino a 72 euro, portando l’incremento lordo sullo stipendio a 170,10 euro al mese.

La posizione ricoperta per lo svolgimento di funzioni organizzative e professionali che necessitano elevati livelli di competenza e responsabilità professionale, così come le competenze amministrative e gestionali e le conoscenze e abilità, giocheranno un ruolo importante negli aumenti portando ad indennità annuali tra i 10 e i 20mila euro.

Contratto infermieri, incarichi in base ai diversi livelli di complessità

I nuovi incarichi di funzione sono graduati in base a tre diversi livelli di complessità della mansione svolta. Si parte con la professione “base”: in questo caso la retribuzione è di 930 euro l’anno. Per quella “media” la retribuzione sarà invece compresa tra i 4.500 e i 9.500 euro annui. Infine per la “elevata”, la contrattazione è compresa tra i 9.501 e i 13.500 euro annui. Le cifre sono tutte lorde.