Influenza e Covid? Per gli esperti il contagio contemporaneo è possibile: come riconoscere le due patologie

Dopo un’estate bollente ed infinita, sull’Italia e sull’Europa è arrivato il freddo. Covid e influenza stanno crescendo convivendo. Ma è possibile ammalarsi contemporaneamente di tutte e due le patologie? Gli esperti non lo escludono. E per chi non è vaccinato il rischio di prendere una delle due patologie è molto alto.

Quali sono i sintomi attuali del Covid

Il Covid ha ormai diverse sottovarianti tutte legate ad Omicron. Se si viene infettati (o reinfettati) e non si è tra i fragili, nella maggioranza dei casi non si va incontro a forme gravi. Ma quali sono ad oggi i sintomi del Covid? Ora il coronavirus non scende più nelle basse vie respiratorie. Attualmente, spiegano gli esperti, si ferma in quelle alte causando così sintomi simili all’influenza come raffreddore, tosse secca, mal di gola. In diversi casi può però provocare anche polmoniti.

Influenza e Covid insieme è possibile?

Il Covid può essere però preso in contemporanea con l’influenza? Massimo Andreoni della Società italiana di malattie infettive, spiega a Repubblica che “teoricamente sì ma non si conosce quale sia il risultato. Potrebbe anche esserci un effetto antagonistico, con una delle due patologie che porta l’altra a manifestarsi in mondo meno importante. E’ un’ipotesi che è stata fatta, alla luce della bassissima circolazione dell’influenza negli ultimi due anni. Potrebbe essere stata causata, oltre che dalle mascherine, da questo fenomeno”.

L’importanza del tampone

Andreoni spiega che il tampone resta importante perché in grado di riuscire a “discernere se ci si trova di fronte al Covid o all’influenza“. Quando c’è un sospetto è quindi sempre meglio chiarire con un test se si è di fronte al Covid o all’influenza. Anche perché quello che ci aspetta nelle prossime settimane è che le due patologie possano mettere seriamente sotto pressione gli ospedali. A lanciare l’allarme è il Centro europeo per la prevenzione delle malattie (Ecdc), l’Unione europea e l’Oms. Per tutti questi enti, la contemporanea circolazione di influenza, Covid ed anche del virus respiratorio siciziale rappresenteranno un probabile problema da affrontare nei mesi a venire.

