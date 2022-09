E’ ancora estate e l’influenza già si fa largo. I primi tre casi sono stati identificati in Emilia Romagna, al policlinico Sant’Orsola di Bologna: si tratta di due ragazzi e un bambino di tre anni.

Influenza, già registrati i primi casi. Mai così presto

“Non era mai successo di identificare casi di influenza in questo periodo”. Non nasconde l’eccezionalità dell’evento, né tanto meno il suo stupore Tiziana Lazzarotto, direttrice del reparto Microbiologia del Policlinico: “I contagiati – ha spiegato la dottoressa a Il Resto del Carlino – sono un bambino di tre anni e due ragazzi, uno di 18 e l’altro di 28 anni: non si tratta di casi collegati. Sono arrivati in ospedale con problemi di natura respiratoria e uno dei due adulti ha sviluppato anche una polmonite”.

Tempistiche anomale

Dopo essere risultati negativi alla ricerca del Covid, riferisce Lazzarotto, i tre sono stati sottoposti a maggiori accertamenti e analisi: “Abbiamo prima identificato il virus di tipo A e poi abbiamo tipizzato il ceppo H3N2, lo stesso che circolava anche durante la stagione 2021-2022”. Si tratta di una scoperta anomala per le tempistiche, in netto anticipo rispetto a quelli che sono considerati i tempi normali della stagionalità dell’influenza, sia rispetto all’anno scorso, anomalo per il Covid-19, sia in confronto con gli anni passati: la scorsa stagione infatti “l’influenza – spiega la direttrice – era circolata principalmente tra febbraio e aprile, con ritardo rispetto al classico periodo che va generalmente da ottobre-novembre, con picco tra gennaio e febbraio, e poi il calo tra marzo e aprile”.