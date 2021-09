Ing Italia, che colpo per i clienti: conto in rosso di 290 miliardi, l’errore tecnico della banca

Immaginate di svegliarvi la mattina, controllare il conto in banca e scoprire di essere in rosso di 290 miliardi: è quanto successo ai clienti di Ing Italia. Si tratta ovviamente di un errore tecnico, con qualche zero aggiunto all’addebito del servizio sms alert. Servizio che verosimilmente dovrebbe costare intorno ai 2 euro al quale per errore sono stati aggiunti così tanti zeri da farlo diventare miliardario. Inutile dire che a molti clienti sarà preso un colpo pensando a chissà quale tentativo di truffa, ma l’azienda prontamente ha spiegato l’errore.

Ing Italia, la spiegazione della banca

Rispondendo ai tanti messaggi ricevuti su Twitter, Ing Italia ha spiegato: “Per un errore tecnico, l’addebito del servizio sms alert che hai visualizzato aveva qualche zero di troppo e di conseguenza il saldo era negativo. Ci scusiamo per il disagio. L’anomalia è stata risolta dai nostri tecnici in poche ore e tutto è tornato a posto!”.

Dopo le numerose segnalazioni ricevuto Ing Italia ha quindi diffuso una nota in cui si è scusata per gli errori tecnici aggiungendo di aver risolto la situazione. In una seconda comunicazione la banca ha negato che la causa dell’inconveniente sia stato un attacco informatico.

Su Twitter ci si scherza su

Tra i tanti utenti che si sono spaventati c’è anche chi ha capito sin da subito che si trattava di un errore e quindi ci ha scherzato su. “Praticamente ho pagato il recovery plan” scrive qualcuno. “Nel contratto Ingdirect che abbiamo firmato c’era una piccola clausola, che diceva che prima o poi avremmo pagato il debito pubblico” ipotizza qualcun altro. “Credo di aver acquistato involontariamente l’Olanda, come faccio il reso?” domanda un altro correntista a Ing Italia.