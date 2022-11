Insegnante investita muore dopo due ore di agonia. Nell’impatto morto anche il cane della donna

E’ morta tra le braccia dei soccorritori, che per quasi due ore hanno tentato di rianimarla l’insegnante di lettere di 51 anni originaria di Urbino investita da una macchina sulla SS 198 nella periferia di Tortolì in Ogliastra.

Nell’impatto è morto anche il cane che la donna teneva al guinzaglio . L’animale è morto schiacciato dalla ruota anteriore della macchina.

La prima ricostruzione

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 novembre, intorno alle 17 quando la donna è uscita per una passeggiata col suo cane in Ogliastra.

Sul posto per i rilievi gli uomini della Polizia stradale e del commissariato di Tortolì che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli agenti hanno interrogato l’autista dell’auto che risulta indagato per omicidio stradale. L’uomo avrebbe frenato a lungo quando si è accorto del pedone e del cane, purtroppo senza riuscire a schivarli. Sarà sottoposto agli esami del caso per capire se abbia assunto bevande alcoliche o droghe.