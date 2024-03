Insulti razzisti durante una partita di calcio giovanile in provincia di Pavia. Il padre di un giovane calciatore nordafricano dell’Oltrepo Under 16, ha contattato i carabinieri dopo che suo figlio sarebbe stato oggetto di frasi discriminatorie mentre giocava contro l’Albuzzano. L’incidente, avvenuto ieri, 17 marzo, è stato riportato oggi dal quotidiano La Provincia Pavese. La tensione è aumentata sin dai primi minuti della partita, ma è degenerata nel secondo tempo. Mentre i dirigenti della squadra locale minimizzano l’accaduto come semplici litigi, alcuni sostenitori della squadra ospite affermano che gli insulti razzisti sarebbero stati indirizzati verso due giovani di origine nordafricana che giocavano nell’Oltrepo. Sembra che qualcuno abbia anche urlato frasi offensive come “Tornatene a casa”.

La situazione ha spinto il padre di uno dei ragazzi a chiamare i carabinieri. L’arbitro ha interrotto la partita per alcuni minuti, ma è riuscito poi a farla riprendere (con la vittoria dell’Albuzzano per 1-0). I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno identificato le persone coinvolte, ma al momento non sono stati presi provvedimenti. La questione potrebbe essere affrontata anche dalla giustizia sportiva, a seconda di quanto riportato dall’arbitro nel referto.